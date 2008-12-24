ШОК! Королева красоты оказалась девушкой мафии

Мексиканская королева красоты 23-летняя Лаура Зунига была задержана полицией за провоз крупной суммы наличных денег и оружия. Красавице предъявили обвинение в связях с наркодилерами. Девушка была задержана, когда два внедорожника, в которых находились еще семь мужчин, проходил проверку на контрольно-пропускном пункте в Гвадалахаре. Руководитель региональной полиции Франсиско Алехандро Солорио сообщил, что на контрольно-пропускном пункте были остановлены два внедорожника. "В автомобиле, в котором ехала Зунига, найден большой арсенал оружия, включающий два ружья АР-15, 38 пистолетов, в том числе девятимиллиметровые, девять магазинов к ним, 633 патрона и более 53 тысяч долларов Соединенных Штатов Америки", – добавил Алехандро Солорио. Мексиканская королева красоты 23-летняя Лаура Зунига была задержана полицией за провоз крупной суммы наличных денег и оружия. Красавице предъявили обвинение в связях с наркодилерами. Девушка была задержана, когда два внедорожника, в которых находились еще семь мужчин, проходил проверку на контрольно-пропускном пункте в Гвадалахаре. Руководитель региональной полиции Франсиско Алехандро Солорио сообщил, что на контрольно-пропускном пункте были остановлены два внедорожника. "В автомобиле, в котором ехала Зунига, найден большой арсенал оружия, включающий два ружья АР-15, 38 пистолетов, в том числе девятимиллиметровые, девять магазинов к ним, 633 патрона и более 53 тысяч долларов Соединенных Штатов Америки", – добавил Алехандро Солорио.