О внешности Заворотнюк рассказали правду

Анастасия Заворотнюк считается одним из самых востребованных персонажей на телевидении. Из телеэпопеи о похождениях "прекрасной няни" актриса быстро перекочевала и в другие проекты уже и в качестве телеведущей. Бурная личная жизнь звезды только подогревает к ней интерес, а привлекательная внешность притягивает все больше поклонников. Темы внешности Заворотнюк (при активном участии журналистов) коснулись и специалисты в этой области: стилисты, визажисты, косметологи. Профессионалы в чем-то похвалили красавицу-актрису, но во многом и раскритиковали. "К чему сложно придраться во внешности Насти, так это к ее лицу. Тем печальнее на фоне приятного личика смотрится шея Насти. Понятно, что состояние этой части тела невозможно подкорректировать, но уж больно велик контраст. Возможно, Анастасии следует отказаться от слишком смелых декольте и так любимых ею платьев на бретельках", - передает мнение опытного врача-косметолога "Экспресс-газета". Визажист тоже выделила плюсы и минусы: "У Анастасии очень грамотно сделан макияж, - поделилась специалист с "Экспресс-газетой". - Правильно подобранные тона, тени, помада, румяна - все сочетается. Также радует хороший маникюр. Что касается волос, парикмахер, похоже, переборщил со средствами для укладки. Настины роскошные волосы не требуют такого количества стайлинга, а укладку можно было сделать поинтереснее - она у актрисы весьма однообразна". "Одежда "диких" расцветок - леопардовых или, к примеру, жирафовых - до сих пор весьма актуальна и очень подходит страстным женщинам, этаким кошкам, которые гуляют сами по себе, - высказался стилист и дизайнер одежды. - Мой совет: переходить на менее открытые платья и тщательнее выбирать размер одежды и обуви".