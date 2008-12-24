Мадонна одобрила новую пассию Гая Ричи

Узнав о том, что бывший муж появляется на людях с новой девушкой - богатой наследницей Джемимой Хан - Мадонна, как ни странно, не расстроилась. Известно, что еще месяц назад она выдвигала Гаю Ричи условие, что он не будет знакомить их общих детей с «чужой тетей», сообщает TopPop.ru. Наоборот, поп-звезда заявила, что одобряет выбор Ричи. «Я рада, что Гай оставил прошлое в прошлом и занялся устройством своей личной жизни, говорит Мадонна. - Это значит, что он не винит ни себя, ни меня в том, что наш брак потерпел неудачу». Друзья Мадонны утверждают что ее устраивает не сам факт, что Ричи вообще стал встречаться с кем-либо. Просто девушка из высшего общества Джемима Хан - достойная замена самой певице, а не какая-нибудь актриска. Получается, что в глазах всего мира у ее бывшего мужа хороший вкус, что и требовалось доказать.