Ошибка Плющенко дорого обошлась Рудковской

Стремление Яны Рудковской добиваться своей цели и при этом хорошо выглядеть сыграло с ней злую шутку. Во время записи финального гала-концерта шоу "Звездный лед" с продюсером Димы Билана случилось небольшое ЧП. Заметим, что само по себе появление на льду для Рудковской стало своего рода подвигом. После вылета из проекта она неделю провела в больнице - сказывались последствия простуды и переутомления. Несмотря на это, Яна решилась выступить в финальном шоу. На этот раз подвело ее не здоровье, а платье. Рудковская и Плющенко усиленно репетировали новый танец, но не учли одного важного обстоятельства - платье Яны, заготовленное для выступления, весило 3 килограмма. Привыкший к более легкой ноше, Евгений допустил ошибку. Номер у пары получился действительно красивый, но в какой-то момент при выполнении сложной поддержки Плющенко не удержал Рудковскую, пишет "Комсомольская правда". Оба на большой скорости рухнули на лед. Яне пришлось нелегко: она упала на каток спиной, почти не прикрытой платьем. А украшавшие наряд стразы впились в кожу. Несмотря на боль, уже через несколько минут Яна с ссадинами на спине и Евгений еще раз откатали номер - уже без роковых падений. "Женя - фигурист-одиночник, и ему непривычно работать с партнером, - объясняла потом Яна. - К тому же в этот раз я стала тяжелее на 3 кг, виной тому мое новое платье. Без него я вешу 50 кг, и Женя, отрабатывая со мной сложную поддержку, рассчитывал именно на этот вес". Платье действительно было непростое. Яне уж очень хотелось запомниться зрителям, поэтому она приобрела эксклюзивный наряд, расшитый двумя тысячами крупнейших страз Swarovski.