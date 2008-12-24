Чемпион Франции увлекся девушками из «ВИА Гры»

Актриса и участница шоу "Звездный лед" Лера Кудрявцева не смогла удержать в своих объятиях очаровательного Гвендаля Пейзера. Чемпион Франции и кавалер ордена Почетного легиона предпочел сексуальной и обворожительной блондинке сразу трех солисток из группы "ВИА Гра". Лед буквально таял от страстного танца Леры и Гвендаля на финальном шоу "Звездный лед" телеканала "Россия". Элементы их номера скорее напоминали позы из Камасутры, нежели фигурное катание. Выступление взбудоражило всех зрителей. Стоит отметить, что на репетиции столько страсти эта пара не проявляла. Такая разительная перемена в партнере не могла не радовать Кудрявцеву. Блондинка буквально ликовала от счастья. Однако ее счастье длилось недолго. Как только номер завершился, Пейзера кинулся с поцелуями через всю ледовую арену к группе "ВИА Гра", которая исполняла свой хит "Клинок и нож", пока Пейзера и Кудрявцева катались. Ведущий шоу Максим Галкин, которого всегда сложно чем-либо удивить, спросил: "Гвендаль, вы никогда не пробовали "ВИА Гру"?" Француз ответил, покраснев: "Никогда, Максим, не приходилось! Поэтому сегодня хочу поцеловать каждую из группы "ВИА ГРА". Девушки были польщены таким вниманием француза, чего не скажешь о Лере Кудрявцевой. Надув губы, телеведущая смотрела, как Гвендаль Пейзера, еще минуту назад державший ее в объятиях, целует девушек из "ВИА Гры". Галкин, наблюдавший за этой сценой, перевел страстный порыв Гвендаля в шутку, тем самым еще больше накалив ситуацию. "Франция пробует украинскую "ВИА ГРУ"!" - констатировал он.