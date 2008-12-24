Замужняя Оксана Федорова нашла другого

Одна из самых красивых девушек страны Оксана Федорова - девушка замужняя. Но, как всем известно, телеведущая и ее красавец-муж Филип Тофт вместе не живут. У нее дела в России, у него в Германии, так что встречаются супруги лишь время от времени и фактически живут на две страны. В отсутствие заграничного мужа Оксана времени даром не теряет. Вот уже несколько месяцев сплетники судачат о якобы имеющем место романе Федоровой и Николая Баскова. Парочку периодически видят вместе, а на днях Оксана и Николай совсем забыли о приличиях. На одной из недавних светских тусовок артист вновь был замечен в компании обворожительной "Мисс Вселенной". Весь вечер Басков вел себя, как влюбленный юноша, и не отходил от своей избранницы ни на шаг, пишет "Комсомольская правда". Певец всячески ухаживал за спутницей, угощал ее разными напитками и в итоге даже дал попробовать коктейль из своего бокала. Горячительные напитки вскоре сделали свое дело. Оксана окончательно расслабилась и приняла предложение Баскова потанцевать. Артист не упустил своего шанса и сделал все, чтобы очаровать Оксану. Он постоянно обнимал девушку и засыпал ее поцелуями. Замужняя Федорова в объятиях пылкого Баскова чувствовала себя комфортно. Казалось, она даже отвечала тенору взаимностью. Что на самом деле происходит между этими персонажами, знают только они. А в тусовке тем временем начинают в очередной раз шептаться о свадьбе Баскова. Напомним, совсем недавно в жены ему прочили дочь Монтсеррат Кабалье Монситу, а потом Басков и вовсе устроил экранную свадьбу с Наташей Королевой на съемках новогоднего фильма. О реальном бракосочетании певец сейчас задумывается вряд ли.