The Best mixes от Алены Винницкой

Алена Винницкая выпускает новое издание песен под названием «Замиксовано. The Best mixes». Эта пластинка поистине лучший подарок в канун новогодних праздников. В ней «замиксованы» известные композиции певицы, под которые можно отрываться всю Новогоднюю ночь напролет. Наполнение диска учитывает разные музыкальные вкусы слушателя. Каждый может выбрать что-то свое – миксы для поклонников танцевальной культуры, и бонус для почитателей «живой» поп-рок музыки. В новую пластинку входит подборка лучших дэнс-миксов АV. Бонусом к пластинке идет хит 2008 года «Осень Золотая» (дуэт AV и Алексея Большого) и лив-концерт, который прошел в г. Донецке, в рамках первого всеукраинского тура Алены Винницкой “Через тернии к звездам” весной 2007 года. «Замиксовано. The Best AV mixes» - слушай танцуя, танцуй слушая! Трек-лист: 1. Ночной господин (Звездочет) (remix) 2. Куклы (remix) 3. Конверт (глаза тускнеют) /Funky remix/ 4. 39 морей (remix) 5. Встреча (remix) 6. Я буду кроткой /remix/ 7. Весна 202 (remix) 8. Одиночество (remix) 9. Равнодушна /remix/ 10. Тумба-Буги (remix) 11. Вера в Любовь (remix) 12. Случилось (remix) 13. Рассвет (remix) 14. Зима (remix) 15. Ветер перемен (remix) Бонус: Аудио: Осень Золотая (AV, Алексей Большой) Видео: фильм-концерт «Через тернии к звездам» LIVE