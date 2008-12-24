Лера Кудрявцева повторила подвиг Мадонны и Бритни Спирс (ФОТОфакт)

Лера Кудрявцева и Анастасия Гребенкина перещеголяли Мадонну и Бритни Спирс. Две сексуальные блондинки продемонстрировали, что ради победы в проекте «Звездный лед» они готовы на все. На финальном шоу программы девушки поцеловались на глазах у изумленной публики, сообщает Life. Финал своего номера две красотки держали в тайне до самого выступления, даже близкий друг Леры Сергей Лазарев не знал, что девушки собираются целоваться. По признанию блондинок, во время репетиций они скрывали от коллег развязку своего номера, а на вопрос, что будет в конце, отвечали: «Простой элемент». Простой элемент, оказавшийся на деле поцелуем, взбудоражил всех мужчин в зале. На протяжении нескольких секунд, показавшихся вечностью, партнерши по танцу не могли оторваться друг от друга. И этот яркий финал запомнился всем присутствующим больше, чем само выступление. Ведущий программы Максим Галкин откровенно признался, что девушки превзошли целующихся Мадонну и Бритни Спирс. А Николай Басков добавил, что они переплюнули даже Тину Канделаки и Ксению Собчак. - Мы просто захотели чего-нибудь необычного под Новый год! - призналась Кудрявцева.