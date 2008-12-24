Полину Гриффитс увлек клубный хаус

24 декабря 2008, 13:21

На днях в клубе «РАЙ» в рамках вечеринки Fuck me I’m famouse состоялась презентация сингла Полины Гриффитс с музыкантами группы «Umbela» - «Я лечу». После своего ухода из группы «А-студио» Полина стала заниматься сольным творчеством в самых разных жанрах. Очень часто в своих радиопрограммах Александр Пряников вспоминал её и говорил: «Полина – это электрическая девушка, никто не знает, куда её забросит в плане творчества в следующий раз!». Уходящий 2008 год ознаменовал новый этап в творчестве Полины. Когда певица в очередной раз летела из США в Россию, то в салоне самолета увидела музыкантов из группы «Umbelа». Они уже к этому времени стали известны в Москве по многочисленным выступлениям на светских fashion-церемониях. Музыканты возвращались со своего турне по городам США. После первого знакомства в небе над Атлантикой было решено собраться в студии и вместе поработать. И вот при большом стечении гостей в клубе «Рай» состоялось выступление Полины Гриффитс и группы «Umbela». Сорокаминутный концерт, в котором авторский house, исполненный на живых инструментах, в сочетании с точечными этническими вкраплениями, вокалом и артистизмом Полины, - произвел фурор на искушённую публику клуба. Все, кто был этой ночью на презентации, остались довольны и до утра «отжигали». В VIP-зоне были замечены Роман Трахтенберг, Алексей Митрофанов, ребята из группы «Челси» и фронтмен группы «Амега» Максим Волков. Одним из главных поклонников творчества Полины оказался политик Алексей Митрофанов. На протяжении всего выступления он с интересом наблюдал за действом, устроенным музыкантами группы «Umbela» и Полиной Гриффитс, и после концерта поделился своим мнением: «Я наблюдаю за тем, как Полина постоянно развивается. Сегодняшний творческий тандем её и музыкантов заслуживает внимания и уважения!» А солист группы «Амега» Максим Волков, который совсем недавно презентовал личный музыкальный проект «LondАйLand», сказал: «Когда мне позвонили и пригласили приехать на презентацию к Полине Гриффитс, я с радостью согласился. Она для меня – эталон стиля и вкуса. Все действительно талантливые люди - просты в общении. Полина - именно такой человек!»

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнёров
Новости
21:19
ДТП с шестью погибшими под Запорожьем: в полиции рассказали подробности
21:09
Крысы, мухи, мусор, вонь: появились фото свалок в оккупированном Симферополе Фото
20:48
Индийский политик явился на работу в образе Адольфа Гитлера Видео
20:45
"Прокуроры были больны". Луценко пояснил причину закрытия дела против Кернеса
20:24
РФ "слила" Евросоюзу торговый спор в ВТО
20:23
Панеттьери продает совместный с Кличко особняк за 1,65 млн долларов Фото
19:55
"Нас развели, как лохов". Крымский сторонник Путина разочарован присоединением полуострова к России
19:25
Тамразов заявил, что к встречам и даче взятки прокурору ГПУ его подстрекал сотрудник СБУ
19:21
"Близость к дому". Мухарский выбрал страну для эмиграции
18:52
Тука отреагировал на инициативу лишить жителей "ЛДНР" права голоса
18:52
Суд арестовал подозреваемого в даче взятке экс-замглавы "Укргазвидобування" Алексея Тамразова Видео
18:45
"Глянете интересное кино". Пенсионер развращал малолетних школьниц, показывая им порно
18:39
"Ведут себя варварски": Лукашенко обвинил РФ в недобросовестности
18:23
Макрон и Путин обсудили Олега Сенцова
18:16
Космонавт показал на видео самый длинный маршрут по МКС Видео
17:33
Позднее зажигание: в СК России продолжают расследовать убийство Аркадия Бабченко
17:29
США ударят по России "Анакондой"
17:27
В Украине презентовали новую САУ "Богдана" Фото
17:07
В НФ призвали власти отреагировать на действия депутатов Черновицкого горсовета
17:05
Шендерович сказал, абсолютным заложником чего является Путин Видео
16:47
В Киеве на Лысой горе собрали богатый "минный урожай"
16:42
Украинский поезд "четырех столиц" собрались продлить до Таллина
16:33
Задержанный за взятку Тамразов спонсирует Гриценко - Черновол
16:28
Появилось видео, как Ани Лорак расплакалась на первом после измены мужа концерте Видео
16:24
Новое жуткое ДТП с микроавтобусом: на Запорожье в результате аварии погибли дети Видео
16:23
“Невероятный дуэт”. Сексуальная Надя Дорофеева поделилась снимком с Димой Монатиком
16:03
"Под колпаком у ФСБ". У Порошенко рассказали, что ждет поехавших на автобусах в аннексированный Крым украинцев Видео
15:56
Социолог рассказал, как Запад может лишить Россию ресурсов на гибридную войну
15:53
"Бомонд, Гамлет и Хумора": стали известны самые необычные имена, которые украинцы дают детям
15:44
У Путина нет много инструментов для ответа на санкции США - The Daily Beast
15:40
"Столица разврата" возглавила рейтинг самых здоровых городов мира
15:18
"Лето в лагерях". На Хмельнитчине женщина сдала малолетних детей в "аренду" нищим
15:16
Закупленные Львовом подержанные немецкие трамваи не могут открывать двери на остановках — СМИ
15:12
Сытника обвинили во вмешательстве в президентские выборы-2016 в США
15:07
На Черниговщине владельцам удалось отбить агрофирму у рейдеров
14:55
Страны СНГ собрались создать свой "шенген" в Центральной Азии
14:17
"Можно заработать себе еще две-три пенсии": кем и как подрабатывают пенсионеры в Украине Видео
14:08
Джеки Чана в Китае на съемках накрыло грязевой лавиной: опубликованы фото
13:59
“Бесовский взгляд”. Тина Кароль показала архивное фото
13:45
Удавка на шее Путина затягивается: чем грозят Кремлю новые санкции США мнение
13:42
В Сеть выложили яркие снимки новейшего украинского артиллерийского оружия
13:32
В Киеве засекли российского актера из списка "Миротворца", опубликованы фото
13:06
Лидер юношеской сборной Украины переходит в "Динамо" - СМИ
13:02
Сборная Украины по футболу отказалась жить в гостинице "Москва"
12:32
В Украине запретили еще два популярных медицинских препарата
12:19
"Когда один скажет, а миллионы ответят". Советник Порошенко перефразировал псевдо-нацистский интернет-мем Видео
12:12
Экс-вице-премьер РФ рассказал, чем одержим Путин
11:59
Суд закрыл дело против Кернеса
11:47
Эксперт рассказал, как избежать религиозной войны в Украине из-за принятия Томоса
11:47
Фото Бледанс в постели с сыном разозлило Сеть
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять