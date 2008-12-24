Полину Гриффитс увлек клубный хаус

На днях в клубе «РАЙ» в рамках вечеринки Fuck me I’m famouse состоялась презентация сингла Полины Гриффитс с музыкантами группы «Umbela» - «Я лечу». После своего ухода из группы «А-студио» Полина стала заниматься сольным творчеством в самых разных жанрах. Очень часто в своих радиопрограммах Александр Пряников вспоминал её и говорил: «Полина – это электрическая девушка, никто не знает, куда её забросит в плане творчества в следующий раз!». Уходящий 2008 год ознаменовал новый этап в творчестве Полины. Когда певица в очередной раз летела из США в Россию, то в салоне самолета увидела музыкантов из группы «Umbelа». Они уже к этому времени стали известны в Москве по многочисленным выступлениям на светских fashion-церемониях. Музыканты возвращались со своего турне по городам США. После первого знакомства в небе над Атлантикой было решено собраться в студии и вместе поработать. И вот при большом стечении гостей в клубе «Рай» состоялось выступление Полины Гриффитс и группы «Umbela». Сорокаминутный концерт, в котором авторский house, исполненный на живых инструментах, в сочетании с точечными этническими вкраплениями, вокалом и артистизмом Полины, - произвел фурор на искушённую публику клуба. Все, кто был этой ночью на презентации, остались довольны и до утра «отжигали». В VIP-зоне были замечены Роман Трахтенберг, Алексей Митрофанов, ребята из группы «Челси» и фронтмен группы «Амега» Максим Волков. Одним из главных поклонников творчества Полины оказался политик Алексей Митрофанов. На протяжении всего выступления он с интересом наблюдал за действом, устроенным музыкантами группы «Umbela» и Полиной Гриффитс, и после концерта поделился своим мнением: «Я наблюдаю за тем, как Полина постоянно развивается. Сегодняшний творческий тандем её и музыкантов заслуживает внимания и уважения!» А солист группы «Амега» Максим Волков, который совсем недавно презентовал личный музыкальный проект «LondАйLand», сказал: «Когда мне позвонили и пригласили приехать на презентацию к Полине Гриффитс, я с радостью согласился. Она для меня – эталон стиля и вкуса. Все действительно талантливые люди - просты в общении. Полина - именно такой человек!»