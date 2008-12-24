Пугачева отказалась от шампанского канала «Россия»

На съемке финала проекта «Звездный лед» телеканала «Россия» произошел закулисный скандал. И инициатором его стала сама Алла Борисовна Пугачева. Примадонна захотела вручить собственную награду фигуристке Юлии Савичевой – ее трагичное выбывание из проекта оставило в душе Пугачевой неизгладимый след, пишет "ТД". Визит Аллы стал для представителей «России» большой неожиданностью: она оказалась гостем незваным, но самым дорогим. Когда певице предложили пройти к жюри на бокал шампанского, Пугачева безапелляционно заявила: – Вы что, издеваетесь? Нет, спасибо! Я – артист Первого канала.