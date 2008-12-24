Дима Билан мечтает о звездной карьере младшей сестры

У Димы две родные сестры: 28-летняя Елена, работает дизайнером-модельером, а младшая, Аня, увлекается музыкой, сообщает Showbiz Media. Сам Билан непереставая говорит о таланте младшей сестренки и верит в то, что ее ждет большое будущее. Однако его продюсер Яна Рудковская относится к этой идее со скепсисом. «Да, Дима очень хочет вывести на сцену свою младшую сестру, - рассказала Рудковская. - Но говорить сейчас о том, будет ли у Ани сольная карьера или нет, пока рано. Она еще ребенок, ей 13 лет, и серьезно что-то планировать не стоит. В любом случае, я буду ей помогать всем, чем смогу». По словам Рудковской, они уже выбрали песню, которую Дима и Аня споют дуэтом. Она будет записана и выйдет в эфир в ближайшее время. Кроме того, композиция войдет в следующий альбом Билана.