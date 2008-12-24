Эми Уайнхаус наслаждается жизнью

Как говорится, вы можете вывести девушку из деревни, но вытравить деревню из девушки вам вряд ли удастся. Эми Уайнхаус (Amy Winehouse) отлично проводит время на своем заслуженном отдыхе на Карибах. Певица отдыхает в одном из лучших отелей, но предпочитает общаться исключительно с местным населением, сообщает Showbiz Media. Вечером, после целого дня на побережье, Эми облачилась в свой традиционный наряд и, сделав боевой макияж, отправилась в ближайший городок на тусовку. Там Уайнхаус расслабилась по полной программе. Она резвилась с маленькими детишками, валялась на полу, и выглядела при этом необычайно счастливой. Такой беззаботной улыбки на лице Эми уже давно не было видно.