Во время выступления Билана, загорелся рояль

На съемках финального дня телепроекта «Звездный лед» загорелся рояль. Произошло это во время выступления Билана. Постановщики шоу переплюнули сами себя: чтобы номер получился интересным и запоминающимся, они «украсили» каток… роялем. Тонкие ценители Диминого таланта тут же вспомнили «Евровидение-2006», где тот же музыкальный инструмент стал своеобразным амулетом на победу. Фантазии идеологам «Звездного льда» не занимать: для финального выступления на проекте вместо похожего белого инструмента на сцену вынесли черный. Пояснили: «Звездный статус Билана не допускает повторений». Как пишет "ТД", когда рояль вспыхнул во время номера Билана с Леной Бережной, жюри ахнуло от страха.