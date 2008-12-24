Гоша Куценко мечтает жениться на Исинбаевой

На гастролях в Екатеринбурге лавный лысый мачо страны Гоша Куценко мечтает стать мужем... олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой, сообщает Life. - С кем бы я хотел поменяться местами, если бы я был на месте своего сценического героя из фильма "Любовь-морковь"? - Гоша крепко призадумался и неожиданно выпалил: - Вот уж где я не хотел бы оказаться, так это на месте правительства. Наверное, я бы сейчас поменялся местами с влюбленным парнем. Хотя... Пусть на меня потом наедут, будут ругать... Но я бы поменялся местами с мужем Исинбаевой! Она просто чудо!