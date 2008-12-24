Семенович заменит Лолиту на НТВ

Неожиданная рокировка произошла на канале НТВ: вместо любимицы публики Лолиты Милявской продюсеры шоу приняли на работу экс-«Блестящую» Анну Семенович. Эпатажная Лолита больше не будет вести развлекательный проект «Суперстар», которому отдала несколько месяцев. У Милявской закончился контракт с телеканалом, и она покинула шоу. Но даже в последний съемочный день никто из работников шоу не знал, кто же заменит легендарную Лолу на посту ведущего. Какогво же было удивление сценаристов, когда продюсеры шоу объявили им имена новых ведущих, которыми стали Анна Семенович и Сергей Жигунов. - Анна и Сергей уже сняли некоторые части проморолика к новому сезону, который стартует в феврале, - признались менеджеры НТВ. - Правда, пока это держится в секрете. Что касается Лолиты, то у нее остались хорошие отношения с каналом, и в конце месяца в эфире покажут телевизионную версию ее концерта. Сама Милявская одобрила кандидатуры новых ведущих шоу. - Я в свое время подписывала контракт на один сезон, который сейчас закончился, - поясняет Лола. - Так что свои обязательства перед каналом я выполнила. А по поводу новых ведущих скажу, что рада буду их увидеть в эфире и, думаю, с их появлением шоу не претерпит никаких изменений и останется таким же веселым и рейтинговым. Напомним, что ведущим «Суперстара» Жигунов будет уже во второй раз. Впервые «гардемарин» принял участие в этом шоу, когда проект только запускался и его продюсером был Иосиф Пригожин.