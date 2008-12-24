Леонид Агутин получил травму на съемках мюзикла под названием «Новогодняя ночь 2009 на Первом канале», когда исполнял один из своих хитов. Певец, который в последнее время все чаще и чаще попадает в нелепые ситуации, и на этот раз оправдал имидж человека, которого преследуют неприятности. Во время исполнения одного из своих хитов певец не заметил, как сзади на него рухнула огромная новогодняя елка. По словам свидетелей ситуации, этот день явно был не самым лучшим для Агутина. - Буквально за час до этого наши ведущие Ваня Ургант и Саша Цекало буквально на лету подхватили злополучную елку, - говорит один из менеджеров шоу. - Но второй раз, увы, не уследили, и дерево рухнуло на певца. Дерево упало Агутину на спину, и следующие дубли артист записывал уже, страдая от сильной боли.