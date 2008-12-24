Разбитую гитару Кобейна продали за 100 тысяч долларов

Разбитая гитара покойного лидера рок-группы Nirvana Курта Кобейна была продана в США за 100 тысяч долларов неизвестному частному коллекционеру. Разбитая гитара марки Fender Mustang принадлежала ранее другому музыканту - Слагго из рок-группы The Grannies and Hullabaloo. По словам Слагго, он обменял её у Кобейна на новую во время первого турне по США рок-группы Nirvana, сообщает в среду РИА "Новости". Факт продажи гитары подтвердил Джейкоб МакМюррей, старший куратор выставки Experience Music Project в Сиэттле, где инструмент был выставлен на некоторое время. "Гитара действительно выглядит потрясающе. Она была разбита, а затем склеена клейкой лентой. Курт Кобейн оставил также надпись на ней", - заявил МакМюррей, который всё же надеется, что новый хозяин гитары вернёт её на время следующей выставки, намеченной на 2010 год. Это уже вторая памятная вещь Кобейна, проданная за столь крупную сумму. Ранее в 2006 году за 113 тысяч долларов была продана другая гитара покойного лидера группы Nirvana марки Mosrite Gospel Mark IV. Стоит отметить, что электрогитара Gibson Firebird V, на которой расписались все четверо участников группы Rolling Stones, продана на популярном интернет-аукционе eBay в США за 31 тысячу 100 долларов. Кроме подписи Мика Джаггера, Кейта Ричардса, Чарли Уоттса и Ронни Вуда, на гитаре красуется ещё одна - пятая. Она принадлежит оскароносному режиссёру Мартину Скорсезе, который снял документальный фильм Shine A Light, основанный на концертах Rolling Stones 29 октября и 1 ноября 2006 года в Нью-Йорке. Победитель аукциона, зарегистрированный в США, не первый раз покупает через интернет-аукцион памятную вещь. Одной из последних его покупок был шлем футбольной команды "Дельфины Майами" с автографами её игроков 1972 года, когда эта команда получила звание лучшей в сезоне. Шлем обошёлся любителю редких вещей в 2 тысячи 495 долларов.