Сенсация! «Оскар» сможет получить фильм на любом языке

Теперь Киноакадемия не будет отказывать в номинации фильму, если будут проблемы непосредственно с иностранным языком - как это было с одним из фаворитов прошлого года, израильской драмой "Визит оркестра": фильму было отказано из-за наличия диалогов на английском языке, составлявших больше 50%, пишет газета "Сегодня". Академия обещает, что не будет брать в расчёт и "неудобство" самой страны - так в 2002 году мимо номинации "пролетела" палестинская картина "Божественное вмешательство", получившая две премии в Канне. Академики закроют глаза и на неприятные им темы – в прошлом году поэтому "пролетел" каннский лауреат из Румынии "4 месяца, 3 недели и 2 дня". После многих лет обвинения в предсказуемости, комитет Киноакадемии по отбору иностранных фильмов уже два года старается модернизировать свою систему. Если раньше несколько сотен академиков выбирали только пять номинантов, то теперь можно назвать девять фильмов. Только потом специально отобранная группа из 30 участников сократит этот список до пяти. Таким образом, "Оскар" перестраховывается от обвинений в необъективности. В прошлом году свежая система моментально дала сбой. Французский "Персеполис" и уже упомянутый "4 месяца, 3 недели и 2 дня" вылетели из девятки, поскольку комитет по голосованию состоял из довольно консервативных граждан. Оказалось, что заставить 30 человек выбирать из девяти фильмов так же трудно. В этом году комитет по отбору иностранных фильмов снова изменил правила. Уже не 30, а больше киноакадемиков выберут шесть картин, и затем специально отобранные люди дополнят список своими тремя фильмами. "Исторически сложилось, что в нашем комитете есть члены, которые могут упустить из вида что-то новое или вызывающее, - отметил Марк Джонсон, возглавляющий комитет Киноакадемии по отбору иностранных фильмов. - Надеюсь, что в этом году нам удастся исправить ситуацию". В отличие от "Золотого глобуса", "Оскар" практикует политику "одна страна - один фильм". Таким образом, Киноакадемия подстраховывает себя от необходимости смотреть сотни картин, сокращая список кандидатов в номинацию. Отметим, что это не единственное нововведение. Так, впервые в истории телетрансляция 81-й по счёту церемонии вручения наград Американской академии киноискусства - знаменитых "Оскаров" - будет прерываться рекламой новых кинофильмов. Подкорректировала Американская академия искусств и правила приёма на конкурс иностранных фильмов и фильмов, выдвигаемых на номинацию "лучший саундтрек". Отметим, что сейчас фаворитом на "Оскар" за лучшую песню является "Классный мюзикл: Выпускной". А попадёт ли фильм "Иллюзия страха" в число тех пяти счастливчиков, которых отберёт Киноакадемия США для участия в премии "Оскар" в номинации "Лучший иностранный фильм", станет известно 5 января. Украинской "Иллюзии страха" придётся конкурировать с 66 фильмами других стран.