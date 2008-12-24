Стоцкая рассказала о романе с Киркоровым

Филипп Киркоров собрал на съемочной площадке своего нового клипа – саундтрека к фильму "Любовь в большом городе" – множество ярких отечественных звезд. По сюжету поп-королю досталась роль кинорежиссера, гримера сыграла Жасмин, ассистента – Ани Лорак, оператора – Анастасия Стоцкая, актеров – Светлана Ходченкова и Владимир Зеленский, строгого продюсера – Яна Чурикова. "Этот клип – продолжение фильма "Любовь в большом городе", резюме, как в басне, финал, обобщающий смысл – все во имя любви. Это произведение в концепции, контексте фильма, который зрители увидят к 8 Марта. Оно послужит подарком всем женщинам, - рассказал Дням.Ру Филипп Киркоров. - Идея пригласить на эпизодические роли интересных наших личностей - Стоцкую, Жасмин, Чурикову, Ани Лорак, родилась сама по себе. И я очень рад, что практически все, кого я пригласил, откликнулись". Напомним, что не так давно в СМИ ходили слухи о служебном романе между артистом и подопечной Анастасией Стоцкой. Но, как и все хорошее, идиллические отношения постепенно сошли на нет. "Пусть теперь все желтые газеты увидят, что с Настей у нас все хорошо. Красавица!" - с нежностью глядя на певицу, заявил Киркоров. Настя Стоцкая тоже не скрывала своих чувств. "Я очень рада, что Филипп меня позвал. Для меня он – лучший советчик, человек, который сделал для меня столько же, сколько мои самые близкие люди – родители, братья и сестры, потому что он искренне всегда ко мне относился. А я была молоденькой, 19-летней, влюбленной в Филиппа Киркорова девочкой, которая не получает взаимности, - с улыбкой предалась воспоминаниям певица.– Я вела себя, как обиженная девушка. В какие-то моменты была бесхитростна, не мудра, но Филипп, как взрослый мудрый человек, конечно же, это все понимал". Все обиды и недоразумения остались в далеком прошлом. "Главное, что никаких подлостей, предательств и каких-то ужасных вещей по отношению друг к другу мы никогда не делали и не сделаем. Я Филиппа просто обожаю, люблю и хочу замуж за него! – не скрывает своих чувств Анастасия. - Он очень обаятельный, очень добрый, он сделал мне очень хорошую стартовую площадку. А теперь уже я в свободном плавании, но всегда могу обратиться к нему за каким-то советом, и совет от него будет искренний, честный и самый правильный". Певица высказалась и о содержании клипа. "Думаю, получится хорошая история, красивая, добрая, и я абсолютно комфортно чувствую себя в образе оператора. Жаль, что так мало".