Пугачева уступила звание «Человека года» Путину

Премьер-министр России Владимир Путин потеснил певицу Аллу Пугачеву в рейтинге «Человек года», традиционно составляемым специалистами ВЦИОМ по результатам ежегодного предновогоднего опроса россиян, сообщает Showbiz Media. Следует отметить, что в прошлом году тогда еще президент Путин уступил лидерство примадонне. «Человеком года» Путина назвали 5% россиян, тогда как Пугачеву – только 4%. Третье место народной популярности разделили актер Константин Хабенский, футболист Андрей Аршавин и телеведущий Владимир Познер. Четвертое, и снова коллективное, место досталось Никите Михалкову, Софии Ротару, Николаю Баскову и Диме Билану.