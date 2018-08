Названы лауреаты «Грэмми-2009» за достижения в музыке

Американская академия звукозаписи объявила имена лауреатов премии за достижения в музыке. Среди них группа слепых музыкантов, 90-летний джазмен и уже скончавшийся соратник Фрэнка Синатры из "Крысиной стаи". Как пишет "Коммерсант", "Грэмми" удостоилась группа слепых музыкантов "The Blind Boys Of Alabama", исполняющая блюз и госпел. Кстати, в следующем году с момента формирования первого состава группы исполнится 70 лет. Другой долгожитель - лауреат "Грэмми" - 90-летний джазовый пианист Хэнк Джонс. Кроме того, почетную награду получит соул-квартет Four Tops, во многом определивший звук американской черной поп-музыки 1960-х годов - саунд Motown. Также "Грэмми" удостоится певец и киноактер Дин Мартин - соратник Фрэнка Синатры по лас-вегасской "Крысиной стае". Он известен такими песнями, как Mambo Italiano, Sway и Volare. Артист скончался в 1995 году, поэтому награду за него получат его наследники. Также "Грэмми" за достижения в музыке получат гораздо менее известные в России исполнители: "поющий ковбой" Джин Отри, кантри-исполнительница Бренда Ли и фолк-певец Том Пэкстон. Награды за пожизненные достижения будут вручены 7 февраля 2009 года, за день до церемонии вручения 51-й премии "Грэмми" в Лос-Анджелесе. Как напоминает "Русский репортер", номинанты 51-й премии "Грэмми" были объявлены в начале декабря в Лос-Анджелесе. Наибольшее число номинаций получил один из самых успешных рэперов США Лил Уэйн. Он претендует на восемь золотых граммофонов. Семь номинаций у британской группы Coldplay, которая выпустила альбом "Viva La Vida Or Death And All His Friends". По шесть номинаций у рэперов Jay-Z, Ne-Yo и Канье Уэста. Из российских исполнителей на почетную премию Американской академии звукозаписи номинированы дирижеры Валерий Гергиев и Роман Балашов, певец Дмитрий Хворостовский и скрипач Юрий Башмет. Гергиев и Хворостовский претендуют на премию в номинации "Лучшая оперная запись", а Балашов и Башмет - "Лучшее выступление в составе малого ансамбля". Материал подготовлен редакцией rian.ru на основе информации РИА Новости и открытых источников