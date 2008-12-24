УРА! Последняя серия реалити-шоу «Дом-2» выйдет в эфир 31 декабря

За всю историю существования (а открылась знаменитая телестройка 11 мая 2004 года) проект получил множество как положительных, так и отрицательных отзывов. Но четыре с половиной года существования и высоких рейтингов для любой передачи – рекорд, а уж для ежедневной – и подавно, сообщает Showbiz Media. Хотя многим закрытие данного проекта и позволит вздохнуть свободно, радость, как видно, будет недолгой – кого же теперь можно будет критиковать с таким же энтузиазмом, каким это делали ненавистники «Дома-2» (кстати, составляющие немалую часть аудитории проекта). Несмотря на то, что в контракте датой окончания проекта значилось 8 мая 2011 года, участники второго экспериментального заседания Общественного совета по нравственности на телевидении пришли к общему мнению, что телепроект «Дом-2» необходимо закрыть, а телеканал «ТНТ» должен понести наказание за трансляцию эротических сцен и фраз нецензурного характера.