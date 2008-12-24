Юрий Стоянов губит свою жизнь

Известный актер-комик и телеведущий Юрий Стоянов подвергает опасности свою жизнь. Автор программы "Городок" признался Дням.Ру что никак не может избавиться от никотиновой зависимости. Поклонники Стоянова давно заметили, что актер в 51 год выглядит старше своих лет. Вероятная причина - чрезмерное курение. Медики не просто так утверждают, что курение вызывает образование глубоких морщин на лице и ухудшает внешний вид кожи лица, а также портит состояние кожи всего тела. Однако Стоянов все отшучивается: "К сожалению, я курю. Курю много. Но курят в основном хорошие люди, а они себя не щадят, не берегут и не жалеют. Таково свойство хороших людей". Актер проникается симпатией именно к тем людям, которые являются любителями сигарет. "Когда я узнаю, что человек курит, это в моих глазах многое меняет, - улыбается корреспонденту Дней.Ру Юрий Стоянов. - А если он не ходит в фитнес-зал и не качается, он не просто хороший человек, а уже замечательный. Потому что хороший человек - это просто курящий человек, а замечательный - это курящий и не ходящий в фитнес. Догадайтесь с двух раз, хожу ли я в фитнес?" Юрий Стоянов признался, что курит еще с поступления в театральный институт. Тогда начинающему актеру было всего 17 лет, он утверждает, что на его курсе курили все. Он не помнит некурящих однокурсников и друзей. Не смог актер оставить без внимания и своего коллегу Илью Олейникова: "Илья Львович курит, он, знаете ли, хороший человек, но не замечательный! И я вам объясню, почему! Он курит, но и следит за собой. Иногда там что-то качает где-то, поэтому он хороший, но не замечательный. Есть в нем такой вот изъян".