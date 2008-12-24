Николас Кейдж станет египетской телезвездой

Знаменитый голливудский актер Николас Кейдж будет играть президента Египта Анвара Садата в телесериале, который снимается египетским телевидением. За эту роль ему заплатят 40 миллионов долларов. До начала съемок Кейдж должен похудеть на 6 килограмм. Автором сценария телесериала о жизни Садата стад египетский писатель Анис аль-Дерейди, автор нескольких скандально известных в арабском мире книг, в том числе, работы под названием «Саддама не казнили». Режиссер сериала – ливанец Юсуф Шараф. Анвар Садат стал президентом Египта после смерти Гамаля Насера в 1970 году. Он развязал войну с Израилем в 1973 году, после которой государства заключили мирный договор. В 1981 году Садат был убит исламистами на параде, приуроченном к годовщине Войны Судного дня.