MaxMara поддерживает молодых дизайнеров

Итальянская компания MaxMara решила оказать поддержку молодым британским дизайнерам – по итогам конкурса MaxMara Womenswear Design Prize, трое выпускников модных учебных заведений получат денежные призы для себя и своих колледжей, а также возможность пятимесячной стажировки (с июля по ноябрь 2009) в штаб-квартире MaxMara в городе Редджио Эмилиа (Италия), сообщает FG.ru. В конкурсе, который пройдёт в рамках Дня открытых дверей Британского совета моды (British Fashion Council), могут принять участие все студенты-выпускники, колледжи которых состоят в Совете колледжей BFC. Победители будут определены по результатам интервью с Марией Лудовикой Марамотти (Maria Ludovica Maramotti), членом совета директоров MaxMara; Яном Гриффитсом (Ian Griffiths), главного дизайнера MaxMara; Лаурой Лусуарди (Laura Lusuardi), координатором MaxMara по моде. Собеседование состоится 22 января. «MaxMara Fashion Group давно сотрудничает с британскими образовательными программами в области моды и дизайна, и мы счастливы совместно с Британским советом моды представить этот новый интересный конкурс, - говорит Марамотти. – Мы верим, что сейчас, больше, чем когда бы то ни было, чрезвычайно важно оказывать поддержку и помощь молодым талантам».