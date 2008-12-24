Боярская заболела под Новый год

Накануне Нового года Лиза Боярская подхватила страшную простуду и кашель. Но не смотря на это дочь д Артаньяна отечественного кино мужественно и прилежно посещает все мероприятия, запланированные в ее графике. Так, на благотворительном аукционе в Питере, Лиза явилась с высокой температурой в теплой дубленке и в шапке- ушанке. - К сожалению, я сейчас не очень здорова, да и голос пошаливает, - призналась актриса. А когда узнала, что ей надо нарисовать картину, которую потом продадут на аукционе, совсем растерялась. - Я не то что не умею рисовать, я не умею рисовать ВООБЩЕ, - развела руками Лиза. - Ну раз так надо, то я конечно попробую что-нибудь изобразить. С этими словами Боярская принялась старательно ваять на холсте. Актриса так увлеклась, что несмотря на свою простуду и холодную погоду рисовала целый час, подписав в итоге свое творение размашистым автографом. -Надеюсь, найдется много желающих приобрести это полотно, ведь мы делаем действительно благое дело! - подытожила Лиза. - Деньги, вырученные за эту картину пойдут в помощь больным детям. Поэтому уж не скупитесь!