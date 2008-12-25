Знаменитый актер Джонни Депп чуть не умер от пьянства

Знаменитый пират в Голливуде - актер Джонни Депп признался, что на протяжении долгих лет спиртным заливал переживания, связанные с внезапно свалившейся на голову славы. Обычно Депп не любит откровенничать с прессой, но в канун рождества актер изменил себе и признался, что все 90-е он так активно тусил, что пару раз чуть не умер! В то время его спутницей была знатная наркоманка и алкоголичка Кейт Мосс, а лучшими друзьями - дебоширы Лайам и Ноэль Галлахерыиз группы «Oasis». Удивительно, но Депп до сих пор упорно отрицает, что когда-либо пробовал наркотики. «Я отравлял себя алкоголем, - признается актер, - бухал страшно, практически каждый день. Но к наркотикам никогда не притрагивался».