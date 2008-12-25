У Линдсей Лохан есть еще одна сестра

Помните, отец Линдсей Лохан Майкл проходил тест на отцовство, имя целью доказать или опровергнуть тот факт, что именно он является родителем девочки-подростка по имени Эшли? Так вот, похоже, в семействе Лоханов и, правда, нежданное-негаданное пополнение! Об этом в своем блоге откровенно написала сама Линдс: "Мой отец только что дал семье и мне понять, что у него есть еще один ребенок, который родился после моей сестры Элианы. Или это было до Элианы? Но, так или иначе, то, что он изменял моей маме - просто дерьмово!" Надо полагать, речь идет как раз об Эшли, потому что кроме ее матери, никто на Майкла Лохана в последнее время не претендовал. Линдс, похоже, от нового родства не в восторге, но готова с ним мириться: "Я думаю, людям через многое приходится проходить. - Продолжает она. - И те веще, через которые мы проходим, какими бы они ни были, в конечном счете делают нас сильнее." Она также призналась, что Рожество будет встречать с Самантой Ронсон, и заметила, что впервые будет отмечать этот праздник вне дома.