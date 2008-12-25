Бритни Спирс хочет третьего ребенка

Певица попросила бывшего мужа Кевина Федерлайна помочь ей забеременнеть, ведь найти нового парня у нее не будет времени из-за гастрольного тура The Circus Starring: Britney Spears, который начнется 3 марта 2009 года в Новом Орлеане. А папочка Джейми Спирс уже решил - и юристы его поддержали - что Кевин будет получать $40 тысяч ежемесячно за то, что сопроводит Бритни Спирс и двух их сыновей в туре. Среди задач Кевина - не только следить за поведением Брит, но и попытка вновь завоевать ее доверие, стать для нее не просто самцом, а полноценным другой и опорой. Ведь Кевин Федерлайн понимает, что, если Бритни Спирс не заведет ребенка от него, то с легкостью найдет себе другого мужчину. А Кевину и самому хочется еще детей.