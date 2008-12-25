Алсу в шоу-бизнесе с чистой совестью

Алсу выпустила новый альбом «Родная речь». В пластинку вошли песни на татарском языке, как народные, так и специально написанные для Алсу. Кроме того, в альбом вошел дуэт Алсу с Ренатом Ибрагимовым. Средства, вырученные от продажи альбома «Родная речь», будут перечислены детскому дому, в родном для певицы городе Бугульме, на покупку микроавтобуса для его воспитанников. В уходящем году Алсу приняла участие в благотворительной акции «Шоу-бизнес с чистой совестью».Начало этой акции положили Анита Цой и компания «Universal Music» еще в 2007. Сегодня это мероприятие стало ежегодным.