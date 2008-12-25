Бритни Спирс Новый год встретит с сыновьями

Бритни Спирс встретит Новый год вместе со своими маленькими детьми - 3-летним Шоном Престоном и 2-летним Джейденом Джеймсом, а их отец и ее бывший муж Кевин Федерлайн будет развлекаться со своей новой подружкой Викторией Принс. По сообщению британской газеты Daily Star, Федерлайн, являющийся опекуном сыновей, разрешил Спирс встретить в его доме и Рождество. «Он знает, что Бритни отчаянно этого хочет, - рассказал один из знакомых Кевина. - Что же касается Виктории, то он настолько тщательно скрывал их отношения, что окружающие поверили в то, что он живет без подруги», сообщает TopPop.ru. В одиночество экс-супруга поверила и Бритни, которая предложила ему дать еще один шанс их отношениям. Вот тогда-то Кевин, очевидно, и заявил, что он не заинтересован в возобновлении отношений со Спирс, так как у него сейчас новая любовь.