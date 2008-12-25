Премьера мультипликационного фильма «Город колдунов»

Далеко-далеко среди диких скал, в непроходимых лесах стоит Древний Храм, полный несметных сокровищ. Горы золота, короны и кубки, монеты и слитки ждут своего хозяина. Кто завладеет кладом, тот станет всесильным и будет править миром. Черный маг Белиал стремится завладеть сокровищами Древнего Храма и безраздельно господствовать над миром. Коварным планам противостоят три колдуна - Мельхиор, Гаспар, Балтазар. Схватка героев в жарких пустынях, океанах льда и мрачных лабиринтах Соляного Города поможет остановить зло и откроет великую тайну. В испанской культуре не прижился Санта Клаус, но существует легенда о Трех Колдунах, который один раз в год спускаются на Землю, чтобы принести свои дары людям. Режиссер Антонио Наварро считает, что это самый удачный и значительный анимационный фильм, созданный в Испании. Три года работы – и мульт вышел на экраны, вызвав удивление критиков, что испанский проект не уступает по качеству голливудским работам. Помимо испанских создателей над "Городом колдунов" трудились мультипликаторы из Парижа, Лос-Анджелеса, Канады, Гонконга, Лондона, Эстонии, Германии, Ирландии. Смотрите на телеканале «1+1» 31-го декабря в 10.30.