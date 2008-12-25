Татьяна Рамус расскажет о приметах в год Быка!

Как бы не бесновались финансовые волны, то давая надежду, то отнимая ее, есть в мире неизменные вещи. Люди всегда будут надеяться на лучшее, и Новый год придет, независимо ни от каких катаклизмов. В канун 2009 года заметно повысится спрос на услуги астрологов, гадалок и экстрасенсов, так как люди хотят услышать о том, что жизнь в новом году станет лучше. Невинное новогоднее язычество украинцев распространяется и на восприятие нового года – уже давно все обращают большое внимание на символ года по восточному календарю.