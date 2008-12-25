Михалков спонсирует лечение Николаева

Щедрой души человек, кинорежиссер Никита Михалков помогает избавиться от тяжелого недуга Юрию Николаеву. Напомним, не так давно знаменитому телеведущему, медики поставили страшный онкологический диагноз. - Услышав впервые диагноз - «онкология», - говорит Юрий Николаев,- я, конечно же, испугался. Испытывал абсолютный ужас, никогда ведь не думал, что это случится именно со мной. Но затем сконцентрировался, понял, что нужно делать. И потом, со мной мои самые близкие люди. После всего пережитого бессменный ведущий «Утренней почты» и в прошлом шоу «Танцы со звездами» остался без работы. Бывшая соведущая шоу на канале Россия Анастасия Заворотнюк покинула ледовый проект, оставив Николаева без средств к существованию. Единственное, что помогло успокоиться и прийти в себя - помощь близких и дорогих людей. Одним из них стал Никита Михалков, с которым Юрий Александрович знаком уже около 30 лет, сообщает Life. - С Юрой мы знакомы очень давно,- говорит Никита Михалков,- я не вижу ничего плохого в том, что помогаю своему самому близкому и дорогому другу в тяжелую минуту. Дружим мы уже около 30 лет, цифры говорят сами за себя.