REAL O: чупа-чупс вместо утреннего кофе

Обаятельные участницы набирающего обороты квартета посетили утреннее шоу М1 Отказать себе в удовольствии посетить программу «Guten Morgen» девочки из группы REAL O не смогли. «Реалошки» встали аж в 7 утра ради общения со стильной ведущей Мартой, и уже час спустя блистали в прямом эфире одного из самых модных телеканалов Украины. В гости без подарков ходить не принято, поэтому девушки решили подарить… себя, и кое-что еще. Перед началом шоу девушки залезли в красивую подарочную коробку с бантом, откуда к изумлению зрителей очень скоро выпорхнули с дополнительными сувенирами. Самыми сладкими из них были, пожалуй, чупа-чупсы, а приятными - пригласительные билеты на совместный концерт группы REAL O, Бориса Апреля, Влада Дарвина и дуэта «Дантес&Олейник» в столичном клубе «Форсаж» 28 декабря.