Виталика Галая и Женю Толочного едва не «разорвали» поклонницы

Небольшой инцидент произошел с группой «Сахар» перед выступлением в Киевском юридическом лицее, куда они приехали выступить на благотворительном концерте для детей погибших при исполнении милиционеров. Не успели ребята выйти с машины, как их обступили поклонницы. Девчонки в буквальном смысле набросились на участников группы «Сахар» с криками: «Виталик я тебя люблю!», «Женя, ты - самый лучший!». Так как концерт должен был начаться с минуты на минуту, ребята быстро раздали автографы всем желающим, и двинулись ко входу. Но разгоряченные девчонки ни в какую не хотели отпускать своих кумиров. Пытаясь обратить на себя внимание, одна из фанаток схватила Женю за рукав куртки, подскользнулась и упала. Пытаясь удержаться, она оборвала Толочному рукав. Женя бросился на помощь поклоннице. И только позже заметил, что одна из его любимых вещей безнадежно испорчена. - Это, конечно, неприятный момент, - после случившегося признался Толочный. –Ведь это была не просто куртка, а очень дорогой для меня подарок. Но вечного ведь ничего нет... Главное, что девушка не сильно ушиблась. Более ревностный ценитель брендовых вещей, Виталик Галай, казалось расстроился намного больше Толочного. - Знаете, я теперь начинаю понимать, почему многие «звезды» в своих райдерах обязательным требованием вписывают охрану, - сказал Виталий. – Когда на тебя смотрят влюбленными глазами – это, безусловно, очень приятно, но когда тебя начинают «разрывать» - становится страшно. Кстати, удачно выступив на фестивале «Золотая песня года» с композицией «Сердце напополам», сейчас ребята из группы «Сахар» готовятся к участию в международном фестивале «Новая волна - 2009». Галай с Толочным репетируют по 4 часа в день и с уверенностью заявляют, что смогут достойно представить Украину на международном уровне.