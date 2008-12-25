На «Опасные связи» напали «13 злобных зрителей»

- Когда нас пригласили взять участие в программе «13 злобных зрителей» (MTV Россия), мы, конечно же, сразу согласились, – рассказывает Оля Цибульская. - Ведь это показатель того, что нас не только знают в России, но и ставят наравне с такими артистами, как Лорак и Лагутенко («Мумий Тролль»). Но, честно сказать, соглашаясь на участие в программе, мы с Сашей не до конца отдавали себе отчет в том, что будет происходить в эфире. И только когда услышали, как телевизионщики подготавливают этих самых «злобных зрителей» криками: «Вы должны их порвать!», «Размазать!», ощутили всю серьезность мероприятия. Как говорит Оля, они с Бодянским были уверенны, что разговор пойдет о качестве их клипа на песню «Нажмем на кнопочки», актерской игре, о каких-то минусах и плюсах съемки. Но профессионального разбора их совместной работы с известным клипмейкером Катей Царик «Опасным связям» услышать так и не удалось. - Это были какие-то нелепые вопросы, на которые необходимо было отвечать, - говорит Оля.- Давать отпор стольким кричащим людям одновременно было трудновато. Но и я, и Саша старались держаться достойно. Кстати, сразу после съемок, чтобы немного «отвлечься», пошли на мюзикл «Красавица и чудовище». А вообще хочу сказать, что, несмотря ни на что, такие программы тоже нужны. Они неплохо «закаляют». Кстати, на фестивале «Золотые песни года», который состоялся во Дворце Украины, группа «Опасные связи» победила в номинации «Открытие года».