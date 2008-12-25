Премьера мультфильма «Переполох в Гималаях»

Во дворце не жизнь, а сплошная мечта. С утра до вечера все придворные только и делают, что ничего не делают. Император Франц и его женушка Лизи — экстравагантная парочка, первые богачи королевства. Чтобы развлечься, они жгут деньги, играют в гольф трюфелями и прикалываются над слугами. В этом королевстве все веселы и довольны. Но однажды случилось невероятное: Лизи похитили! Нашелся же ненормальный… Весь двор во главе с властной матерью Франца и Фельдмаршалом бросается на поиски загадочных похитителей. В обстановке всеобщего аврала лишь трусоватый Франц нащупал нить и распутывает клубок следствия, которое ведет его далеко вглубь Баварии. Всю компанию ждет богатая на события развязка… Анимационный фильм создан Михаэлем Хербигом - сценаристом, режиссером и продюсером очень смешной комедии Мокасины Маниту, который считается одним из самых кассовых фильмов, снятых в Германии. Кстати, большинство из актеров, участвовавших в этом фильме, участвовали в озвучке анимационного проекта. За основу сюжета анимационного фильма была взята сказка о женитьбе австрийского императора Франца Иосифа и юной принцессы Баварии “Сиси” История жизни этой счастливой пары часто служила основой для романтических фильмов в середине шестидесятых годов, но в последнее время была подзабыта. Мультик – замечательная пародия на «Шрека», «Ледниковый период», «Пиратов Карибского моря» и «Титаник». Смотрите на телеканале «1+1» 2-го января в 18.00