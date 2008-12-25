Кристовские запаслись мехами на Новый год

На новый год братья Кристовские оденут всю свою семью в меховые шубы, сообщает Life. Солисты группы «UMA2RMAН» собираются провести новогодние праздники в кругу семьи в Нижнем Новгороде и уже запаслись подарками для родных. - Мы сами очень любим меха, и решили сделать в подарок родным такие приятные и теплые подарки, - говорит Володя. - Маме и сестре мы подарим песцовые шубы, а для папы выбрали норку. - Я горжусь своими сыновьями, - говорит звездных братьев Ольга Викторовна. - Они нас постоянно балуют.