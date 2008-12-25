Максим Галкин закатил истерику

Череда новогодних съемок, видно, раскачала нервы востребованному телеведущему. Во всяком случае, на одних из них Максим не выдержал и сорвался на окружающих. Причиной, как рассказали нам очевидцы, стала техническая задержка. Приехав вовремя и успев вспотеть от духоты и света софитов, Галкин сначала нервно, но довольно вежливо попросил ускорить процесс. Однако устранение неполадки заняло длительное время. В результате Галкин не выдержал и возопил: «Если мы не начнем сейчас, я вообще уеду! У меня нет времени на вашу возню!» Однако «возня» затянулась, и вконец разозленный Галкин покинул съемочную площадку, оставив всех в растерянности. Осведомленные источники утверждают, что у Галкина было неважное настроение после новости о том, что шоу «Кто хочет стать миллионером» снова будет вести Дмитрий Дибров. Судя по всему, Максим посчитал, что лучше него никого на этом месте быть не может, но оказалось, что незаменимых нет.