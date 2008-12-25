ШОК! Иван Дорн причинил боль Дантесу (ФОТО)

Вчера состоялась презентация дебютного альбома группы «Антитіла» в арт-клубе «44». Одной из главных особенностей вечера стало то, что солист популярной группы «Пара нормальных» Иван Дорн стоял на входе… в белом халате и со шприцом в руках. В его обязанности входило колоть всех посетителей в руку шприцом, в котором находилась какая-то загадочная жидкость. Не стали исключением, попав под раздачу, и новые кумиры девушек – парни из группы «Дантес&Олейник». «Для нас было очень неожиданно увидеть солиста группы «Пара нормальных» в столь непривычной роли. Это был укол «анти-стресс» против глупых мыслей, чтобы никто не стал резать себе вены, как Максим Барских, а у всех было хорошее настроение, и головы посещали только позитивные мысли!» - признались победители «Фабрики зірок-2».