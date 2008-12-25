Охранники Алины Гросу пытались задержать маньяка! (Скандальные подробности)

На днях Алина Гросу решила развеяться и отправилась на дискотечную вечеринку. Несомненно, ее спутниками стали… персональные охранники, которые сопровождают юную певицу повсюду и повсеместно. Алина уже привыкла к их присутствию, поэтому не обращала на них особого внимания, и беззаботно веселилась вместе со своими друзьями. Но вдруг к Алине неожиданно подошел неизвестный мужчина среднего возраста и пригласил ее на танец, а после того, как она наотрез отказалась с ним танцевать, тот бесцеремонно схватил ее за руку и стал куда-то тащить. Алина начала, было, отбиваться сама, но к ней вовремя подоспели охранники, которые вырвали ее из рук маньяка, но тот успел скрыться. «Ничего страшного не случилось, я и сама могу за себя постоять! Мне не нравится, что за мной повсюду ходят охранники. Я хочу жить нормальной жизнью – как все ребята в моем возрасте!» - говорит Алина Гросу. «Мы не на шутку обеспокоены этим инцидентом, поэтому к Алине будут приставлены охранники и в дальнейшем. Мало ли что может случиться – тем более, в наше время!» - обеспокоена мама Алины, Анна Андреевна.