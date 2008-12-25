Алексей Чумаков разводит крыс

На днях популярному певцу Алексею Чумакову подарили шиншиллу. Алексею так понравился подарок, что он подумывет о покупке второго такого же питомца. - Мы с друзьями решили собраться чуть раньше нового года, потому что сам праздник проведём по отдельности. Корпоративчик такой, знаете ли. Подарки-сюрпризы приготовили. Мне достался самый живой! Представляете, коробку открываю, а там мышь! Я оторопел. Хорошо, что накануне года быка не подарили это животное, а то классно бы получилось (смеётся)! Символично так... Артист решил рассмотреть шиншиллку, вытащил её из клетки, а она, немного попозировав, сбежала от шума и суеты. Сначала все её искали, а потом отчаялись и стали отмечать наступающий новый год. - Представляете, утром начал ботинки собирать с костюмом на концерт и вижу, в одном туфле сидит мой король шиншилл! Место укромное, тихое. Хорошо, что я эту обувь не сразу на ноги натягивать стал! А то бы убил животное. А мальчик интересный, смешной. Вот в кризис таких купить побольше и в свободное время разводить! По-моему, мысль хорошая! А вы как считаете?