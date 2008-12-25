Дмитрий Климашенко предсказал судьбу Дантеса и Олейника!

Продюсер и певец Дмитрий Климашенко заранее знал о том, что Дантеса и Олейника ждет звездное будущее. Об этом он заявил еще задолго до окончания телешоу, когда впервые посетил «Звездный дом» и пообщался с участниками «Фабрики». В ходе телешоу, когда фавориты менялись местами практически каждый день, заслуженный артист Украины неоднократно говорил о том, что он увидел «Фабрику зірок» по-своему, и если бы он был продюсером этого телешоу, то объединил бы Дантеса и Олейника в дуэт, и даже не рассматривал бы возможность сольных выступлений каждого из них. За спиной у Климашенко немало всеукраинских конкурсов, он давно работает с творческой молодежью и может с первого взгляда рассмотреть потенциальную звезду. Так случилось и с «фабрикантами». Сейчас дуэт Дантес&Олейник уверенно движется к вершинам украинского музыкального Олимпа. И Дмитрий Климашенко заявляет о том, что у этого проекта есть все возможности стать по-настоящему успешным.