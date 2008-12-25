СРОЧНО! Басков освоил прыжок Билана и готов участвовать в «Евровидении-2009» (ФОТОфакт)

В ближайшее время самой главной интригой в отечественном шоу-бизнесе станет ответ на вопрос «Кто будет представлять Россию на «Евровидении-2009»? Кандидатов масса, но самый неожиданный среди них – Николай Басков. – Да, я готов участвовать в «Евровидении-2009»! Я натяну Европу получше Билана! – заявил «золотой голос России» на съемках «Новогоднего огонька» телеканала СТС. Там-то Коля и представил песню для музыкального конкурса. Он спел ее сразу на нескольких языках вместе с пришедшими ему на помощь телеведущими Михаилом Шацом и Татьяной Лазаревой. Во время исполнения вокруг Коли по сцене ездил циркач на одноколесном велосипеде (ну не Плющенко же на коньках звать!). Рубашку по примеру Билана Басков рвать пока не стал. Пообещал это сделать позже, когда выиграет «Евровидение». А вот знаменитый прыжок Димы Коля исполнил. Да как! Подпрыгнул не хуже триумфатора прошлого «Евровидения». А после, войдя в кураж и уже почувствовав себя победителем, Басков принялся целовать всё подряд – сцену, велосипед, велосипедиста, Лазареву... Остановили певца с трудом. На вопрос журнала "Тайны звезд" , не шутит ли он по поводу «Евровидения», Басков лишь загадочно подмигнул: – В каждой шутке есть доля правды...