Гребенщикова в Вене спасают от слепоты

Лидер «Аквариума» Борис Гребенщиков стремительно теряет зрение. Российского музыканта спасают австрийские офтальмологи Врачи опасаются, что легендарный рок-музыкант может остаться слепым. Наряду с астигматизмом, которым Гребенщиков страдает с юношеских лет, у музыканта стремительно стала развиваться катаракта. За короткий промежуток времени зрение у 55-летнего музыканта упало сразу на несколько диоптрий. Болезнь Проблемы со зрением у Бориса Гребенщикова были давно. Очки с желтоватым оттенком линз уже стали визитной карточкой рок-певца. Фанаты даже и не подозревали, что такой тип линз Гребенщиков носит не для красоты, а из-за крайней необходимости - чтобы окончательно не ослепнуть. С юношеских лет Борис Борисович страдает астигматизмом - это патология рефракции глаза при которой нарушается сферичность роговицы и зрение стремительно падает. Много лет певца мучили боли в глазах. Иногда они были невыносимыми. Рок-музыкант был вынужден постоянно носить тонированные очки, чтобы дневной свет не раздражал глазное яблоко. В последнее время проблемы со зрением у питерского рок-музыканта обострились. Наряду с болью в глазах, БГ стал ощущать, что слепнет. Вена За помощью лидер легендарной группы «Аквариум» обратился в Австрию. Осмотрев российского пациента, ведущий врач-офтальмолог медицинского университета Вены Август Гимлер вынес неутешительный вердикт. Помутнение хрусталика привело к появлению на глазах певца серой пленки, которая закрывает зрачок. Австрийские врачи настоятельно рекомендовали российскому музыканту сделать операцию. Медики уверены, что это единственный способ спасти рок-певцу зрение. - Эти два заболевания в купе могут привести к атрофии зрительного нерва, которая вызывает слепоту, - не скрывает серьезности положения врач одной из столичных глазных клиник. - Патологию необходимо срочно лечить, иначе пациент может полностью потерять зрение.