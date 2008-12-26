Александр Домогаров стал жертвой финансового кризиса

Звезда сериала «Наследство» Александр Домогаров стал очередной жертвой экономического кризиса. Легендарный актер из-за резко выросшего курса доллара не может продать свою 3-х комнатную квартиру на Грузинском валу. Секс-символ российского кинематографа стал новой звездной жертвой экономического кризиса. Как выяснил LIFE.RU, актер выставил свою квартиру на торги через одну из самых популярных риелторских фирм Москвы. Александр, посоветовавшись с агентами по недвижимости, оценил свои апартаменты в 2 миллиона долларов. У знаменитости даже мысли не было о том, что на его элитную квартиру может не найтись покупателя из-за финансового кризиса. По словам близких друзей актера, после выставления недвижимости на торги он вывез из квартиры всю мебель и антиквариат, доставшийся ему от родителей. Сейчас Александр живет в одиночестве в своем загородном доме в поселке Манихино на Истре . - Саша не думал, что продажа квартиры так надолго затянется, - признается один из друзей актера. - Но агенты по недвижимости сетуют на кризис, мол, из-за него все продажи сейчас резко сократились. Кстати, как оказалось, квартиру артиста еще пару недель назад хотел купить один из столичных бизнесменов. Молодой человек активно интересовался звездными апартаментами, даже пытался внести залог, но когда курс валют резко подскочил, предприниматель неожиданно отказался от покупки, принеся свои извинения. - Я думаю, что пока вся эта история с кризисом не закончится, мою квартиру так и не удастся продать, - признался Александр. По его словам, квартира на Грузинском валу сейчас пустует и в ней давно уже ни кто не был. - Там нет даже стула, - говорит Домогаров. - Я всю мебель вывез на дачу, где сейчас сам и живу. Напомним, что именно на Грузинском валу именитый актер прожил некоторое время с известной актрисой Мариной Александровой, с которой его связывали близкие отношения. До этого свои трехкомнатные апартаменты актер делил с супругой Натальей Громушкиной, которая в свое время после скандала ушла от звездного мужа, но сейчас все же решилась возобновить отношения и даже несколько раз появилась в Александром на светских мероприятиях. Но, по словам соседей Домогарова по даче, в загородном доме актера женщин не видели давно.