Тимати созрел для отцовства

Довольно удивительное признание сделал нам популярный рэпер и бизнесмен, еще недавно интересовавшийся исключительно своей карьерой, а девушками – как прекрасному дополнению к ней. Рэпер утверждал, что у него нет времени даже на продолжительный роман, не говоря уж о семье. Но за короткое время певец умудрился пересмотреть свои взгляды на жизнь. Теперь Тимати всерьез задумывается о том, чтобы обзавестись семьей и петь своей дочки колыбельные. «Мне уже двадцать пять и, думаю, пора остепениться. Да, раньше я думал, что у меня полно времени впереди, но сейчас что-то поменялось в моем мозгу и хочется поторопиться. Возможно, повлияла ситуация в стране, не знаю. А может, я просто резко возмужал. С девушками у меня проблем нет, но пока, к сожалению, не встретил такую, от которой хотелось бы иметь детей. Так что буду искать. Как встречу, сразу женюсь, даю слово!»- заявил нам Тимати. Первым ребенком, по мнению Тимати, обязательно должна быть девочка. После съемок в сериале «Папины дочки» певец пришел именно к такому выводу. Уж больно ему понравилась младшая дочка главного героя, с которой Тимати снялся в нескольких сценах. «Как только у меня родится дочка, я обязательно буду петь ей колыбельные, возить по всему свету и баловать», - пообещал Тимати.