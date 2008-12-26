Гарик Сукачев встретит Новый год дома с шампанским у телевизора

Лидер группы «Неприкасаемые» Гарик Сукачев собирается встретить Новый год дома с шампанским у телевизора. «У нас маленькая дочка, весной ей исполнится пять лет, - объясняет Intermedia музыкант, - так что не думаю, что мы кого-то будем звать в гости, и не думаю, что сами к кому-нибудь поедем». Тем не менее артист признается, что такой формат встречи Нового года ему не слишком по душе, а на самом деле ему бы хотелось поехать куда-нибудь вдвоем с женой Ольгой. «Не хочется стареть, хочется какого-то движения, а движение — это удел молодости, - признается певец. - Компании, вечеринки, та-да-да, та-да-да. Модель «к нам приедут друзья, мы с ними давно не виделись, и мы посидим за столом» — это совершенно не про меня. Меня грузит сидеть дома на Новый год и смотреть телевизор. Я вообще ненавижу посиделки за гигантским столом и стараюсь сбегать с них по-английски через час-полтора».