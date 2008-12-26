Апрель под прицелом Васи Фроловой!

В субботу эпатажный Борис Апрель даст интервью скандальной телеведущей «Звездного воина» украинского шоу-бизнеса с первого дня его появления на телеэкране мучают вопросами мальчик он или девочка. Теперь «к ответу» эпатажного Бориса призывает телеведущая Вася Фролова в рамках своего шоу «SHAKEнемо, бейби»! Какой будет встреча скандальной телезвезды и харизматичного артиста предстоит узнать в ближайшую субботу. - Мне очень интересно посетить это шоу! Оно развлекательное – именно это мне нравится, потому что по телевизору чаще всего показывают политику, - делится своими впечатлениями Борис Апрель. Не меньше самого Бориса к предстоящему телеинтервью готовятся его многочисленные поклонницы. Они уже записались на участие в шоу в качестве зрителей. - Мы следим за всем, что происходит в жизни нашего кумира, поэтому не собираемся пропускать такое важное событие, - говорит самая активная участница фан-клуба певца.